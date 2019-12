Durante la trasmissione Otto e Mezzo, in onda su La7, ha parlato Diego Della Valle, ex proprietario della Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina e Firenze sono nel mio cuore. Siamo riusciti a far resuscitare la squadra per poi consegnarla in ottime mani. Era un ciclo finito per me e la mia famiglia. I tifosi viola adesso devono essere pazienti, il club crescerà".