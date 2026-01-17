Date e orari delle funzioni funebri per Commisso. Una messa anche al Duomo di Firenze

La Fiorentina e Mediacom hanno condiviso i dettagli delle disposizioni per le visite e le esequie di Rocco B. Commisso, presidente e proprietario del club morto a 76 anni. Una prima possibilità di visita del feretro sarà possibile lunedì 19 dalle 16 alle 20 presso la Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home a Franklin Lakes, nel New Jersey, dove sarà possibile recarsi anche il giorno dopo, martedì 20 gennaio, sempre dalle 16 alle 20.

La messa funebre si terrà mercoledì alle 10 del mattino alla St. Patrick's Cathedral, sulla Fifth Avenue a New York, poi la sepoltura il giorno stesso alle ore 13.30 al Maryrest Cemetery & Mausoleum, a Mahwah. Si terrà anche una messa di commemorazione in Italia, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore in Piazza del Duomo a Firenze, ma la data sarà definita in seguito.

Come comunicato, è possibile effettuare donazioni in memoria di Rocco Commisso a:

Hackensack University Medical Center

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Columbia University Medical Center