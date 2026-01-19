Dalla Danimarca: Fiorentina forte su Kjaergaard del Salisburgo

Secondo il portale danese Tipsbladet, il ventiduenne Maurits Kjaergaard è nella lista dei desideri della Fiorentina. Il centrocampista del Salisburgo non ha avuto grande continuità in questa prima metà di stagione, e ha dovuto saltare le ultime partite a causa di problemi al polpaccio. Ora un cambio di scenario potrebbe essere imminente, visto che la Fiorentina sembra molto interessata a lui.

I viola sono alla ricerca di un centrocampista tecnicamente dotato, in grado di avere un impatto sia nel pressing che nella circolazione della palla. Presenza fisica e intelligenza di gioco sono caratteristiche che appartengono a Kjaergaard, il quale negli ultimi anni è stato accostato a diversi club di Serie A. Già nel 2022, ad esempio, Milan e Inter si erano interessate.