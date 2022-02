DALL'INGHILTERRA, L'Arsenal molla Torreira

Sul futuro di Lucas Torreira arrivano novità dall'Inghilterra- fonte The Sun-. Secondo il tabloid inglese, l'Arsenal si sarebbe decisa a rinunciare all'uruguayano, ceduto in prestito alla Fiorentina ad inizio stagione. La Fiorentina ha un diritto di riscatto sul giocatore fissato a 15 milioni, ma, date le ottime prestazioni del centrocampista, i rumors riportavano un nuovo interessamento dell'Arsenal sul giocatore. Pericolo scampato per i viola, almeno secondo quanto raccolto dal Sun: Torreira sembra in procinto di essere un'uscita definitiva per il club londinese, anche per via del parere del tecnico Mikel Arteta, che non pare più disposto a puntare su di lui per il futuro. L'Arsenal, spiega il Sun, ha bisogno di fare cassa per preparare altri colpi a centrocampo e così l'intenzione dei Gunners sembra quella di trasformare i diversi prestiti dei suoi calciatori in cessioni a titolo definitivo, ad iniziare proprio da Torreira.