Dagli inviati Dal VP, pranzo di squadra e seduta al pomeriggio: ecco De Gea-Gud

vedi letture

I giocatori della Fiorentina stanno arrivando anticipatamente al Viola Park per pranzare insieme e fare gruppo alla vigilia della gara di campionato contro l'Inter. Nel pomeriggio è prevista la seduta di rifinitura, mentre in serata il viaggio per Milano. Al centro sportivo di Bagno a Ripoli hanno già fatto capolino tra gli altri Pablo Mari, David De Gea e Albert Gudmundsson. Queste le immagini realizzate da FirenzeViola.it sul posto: