DAL CS, Presenti Barone e Pradè. Italiano…

Quella di oggi sarà la giornata decisiva per il rinnovo di mister Vincenzo Italiano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, e il direttore sportivo, Daniele Pradè, sono appena arrivati al centro sportivo Davide Astori. Per quanto riguarda Vincenzo Italiano, invece, è da poco atterrato a Pisa ed è in arrivo a Firenze per la firma sul contratto.