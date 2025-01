DAL BRASILE, Luiz Henrique vicino allo Zenit

© foto di pietro.lazzerini

Uno dei principali obiettivi di mercato della Fiorentina in questa sessione invernale di calciomercato, Luiz Henrique, sembra vicino a sfumare. In Brasile infatti il portale Globoesporte dà il calciatore del Botafogo vicinissimo a trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo. Secondo le ultime indiscrezioni dal paese sudamericano l'esterno ex Betis Siviglia questa notte avrebbe viaggiato per Doha dove il club russo sta svolgendo la sua pre-stagione e dove svolgerà le visite mediche prima di firmare un contratto quinquennale. In questi ultimi giorni Luiz Henrique ha salutato amici e familiari prima della partenza.

Lo Zenit San Pietroburgo è quindi pronto ad accogliere l'esterno classe 2001 per una cifra pari a 35 milioni di Euro.