Dagli Stati Uniti: secondo giorno di camera ardente per Commisso, ecco i presenti

Oggi è la giornata del funerale di Rocco Commisso. La funzione è prevista per le ore 10 americane (le 16 italiane) alla chiesa di St. Patrick, a New York.

Una cerimonia che potrete seguire anche su Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it, col nostro Tommaso Loreto che è inviato negli Stati Uniti. Negli ultimi due giorni è stata poi allestita la camera ardente al Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home 530, High Mountain Road Franklin Lakes, in New Jersey, con tante presenze della realtà fiorentina che sono state in visita lì. Tra queste, oltre ai familiari e alla moglie Catherine, il Dg della Fiorentina Alessandro Ferrari, ma anche l'ex Ds Daniele Pradè, il dottore del club Luca Pengue, ma anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’architetto Marco Casamonti, il costruttore Giovanni Nigro e Joe Appio, socio e amico del presidente viola.