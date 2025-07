Da Sassuolo, su Volpato Torino e Fiorentina: i neroverdi chiedono 15 milioni

Con 4 gol e 6 assist in 18 partite Cristian Volpato è stato uno dei principali protagonisti del ritorno in Serie A, al primo anno dopo la retrocessione, del Sassuolo di Fabio Grosso. Il centrocampista offensivo italo-australiano si è messo in mostra nel campionato cadetto e adesso tante squadre italiane e non solo starebbero pensando a lui come rinforzo sulla trequarti. Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, sul classe 2003 ex Roma avrebbero messo gli occhi il Torino e la Fiorentina. All'estero invece Volpato piace a Club Brugge, Ajax e Genk. Il Sassuolo, viste anche le tante richieste, ha fissato il prezzo del cartellino a 15 milioni di Euro.