Da Ikoné a Cutrone: le ultime sulla probabile formazione del Como

Cesc Fabregas si porta dietro un solo dubbio nell'avvicinarsi alla partita del suo Como contro la Fiorentina oggi alle 12:30 al Franchi, e riguarda il possibile rientro di Kempf in difesa. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i lariani arrivano a Firenze con ancora una serie di assenze importanti perché oltre agli infortunati sarà assente anche Fadera per squalifica. La novità però potrebbe essere il rientro del tedesco, fondamentale per Fabregas nella prima parte di stagione prima dell'infortunio.

Il fresco ex Jonathan Ikoné dovrebbe invece partire dalla panchina visto un impatto non proprio entusiasmante con la nuova realtà, mentre è molto più certa la presenza dell'altro ex di giornata Patrick Cutrone, pronto a guidare l'attacco del Como in uno stadio che lo ha visto protagonista anche in maglia viola. Dietro Cutrone ci saranno Strefezza, Nico Paz e Diao.