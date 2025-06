FirenzeViola Gudmundsson è l'ultimo nodo della Fiorentina: conto alla rovescia per la decisione finale

Dopo aver sciolto i dubbi su quasi tutti i prestiti con riscatto, la Fiorentina si trova ora davanti all’ultima vera decisione da prendere: quella su Albert Gudmundsson. Dei ben otto giocatori arrivati con questa formula, solo Gosens e Fagioli sono stati riscattati – in entrambi i casi per clausole automatiche. Dopo che il dubbio sul riscatto di Cataldi è stato sciolto, con il calciatore che farà rientro alla Lazio, l'unico che rimane in sospeso è quello di Gudmundsson. Il tempo stringe: il termine ultimo per esercitare i diritti di riscatto in Italia è fissato per il 24 giugno. E ad oggi, la Fiorentina non sembra intenzionata a versare i 17 milioni di euro pattuiti per il riscatto del fantasista islandese. Non perché il club nutra dubbi sulle qualità tecniche del giocatore – anzi – ma piuttosto per ragioni di natura economica e legate all’incertezza che grava sulla sua situazione giudiziaria extra-campo.

Le soluzioni

Tra i dirigenti viola e quelli del Genoa è in programma un summit nei prossimi giorni per ritrattare l’accordo. La Fiorentina vorrebbe rinegoziare le condizioni: provare a rinnovare il prestito oppure abbassare la cifra richiesta, senza però mettere in discussione il valore del calciatore. Dal canto suo, il Genoa non sembra avere fretta. Il direttore sportivo rossoblù, Marco Ottolini, lo ha ribadito poche ore fa: "Sul discorso di Albert siamo tranquilli. Nel senso che ha giocato nella Fiorentina nell'ultimo anno, i viola hanno ancora la possibilità di acquistarlo. Siamo pronti a vedere quale sia lo scenario migliore per tutti". Parole che confermano la volontà del Genoa di restare aperto al dialogo, ma anche la consapevolezza di avere tra le mani un patrimonio tecnico ed economico.

L’islandese, autore di una stagione altalenante ma comunque brillante in diversi frangenti, è uno dei profili più interessanti del panorama offensivo di Serie A, e il club ligure sa di poter contare su di lui per finanziare eventualmente il proprio prossimo mercato. La posizione della Fiorentina resta prudente, ma al tempo stesso concreta: in un mercato dove i costi lievitano facilmente, si può davvero trovare un giocatore del livello di Gudmundsson a 17 milioni? Mancano pochi giorni al 24 giugno e la Fiorentina è chiamata a una scelta strategica che darà, in base alla decisione, una risposta alla domanda che si stanno ponendo tutti.