La coesistenza Dzeko-Kean è possibile. Per la Nazione il bosniaco è la spalla ideale

vedi letture

Caro Edin, dove ti metto? Inizia così il pezzo pubblicato stamani su la Nazione a proposito di Edin Dzeko, nuovo acquisto della Fiorentina che diventerà ufficiale, salvo sorprese, domani. Gli interrogativi riguardano il ruolo del centravanti bosniaco e la sua coesistenza con Moise Kean.

Dzeko, 39 anni compiuti, può essere utile in tre ruoli: quello di spalla se Stefano Pioli dovesse decidere di giocare con due punte. La coppia con Kean sarebbe tra le più ambite per i fantacalcisti, scrive la Nazione, che poi sottolinea come Dzeko possa fare anche la riserva di Kean. O forse qualcosa in più. Anche se il quotidiano scrive che sarebbe oggettivamente difficile pensare che la Fiorentina possa andare ad appoggiarsi tutta sulle spalle dello zio Dzeko anche per quanto riguarda la possibile eredità di Mosie Kean, in caso di partenza del numero venti.

Più possibile che Dzeko sia l'uomo del turnover. L'ex Roma e Inter arriva col ruolo di riserva, sostituto del centravanti titolare, ovvero Kean. Anche se la Nazione instilla un dubbio: davvero Dzeko avrebbe accettato la Fiorentina con la sola prospettiva di essere una riserva?