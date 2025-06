Bennacer ma non solo: Fiorentina a caccia del sostituto di Cataldi

Non solo Moise Kean e Dzeko. La Fiorentina pensa anche al centrocampo, reparto che dovrà essere cambiato profondamente. E proprio in mediana, un altro profilo buono per la Viola di Stefano Pioli (e non è un caso) rimane quello di Ismael Bennacer. Lo scrive il Corriere dello Sport: di proprietà del Milan, reduce da sei mesi in prestito: l'Olympique Marsiglia di De Zerbi non sembra intenzionato a riscattare il classe '97 alla cifra pattuita a gennaio (12 milioni) e cerca uno sconto nei prossimi giorni. In caso di mancato accordo tra francesi e rossoneri la Fiorentina potrebbe inserirsi sfruttando, anche qui, il rapporto tra l'algerino e Pioli. Rimangono sullo sfondo altri centrocampisti con caratteristiche diverse che piacciono però da tempo, su tutti Timo Anjorin (in uscita da Empoli) e il solito Morten Frendrup, col Genoa che non abbassa le pretese.

Una delle priorità della Fiorentina è proprio quella: serve un centrocampista che possa prendere idealmente il posto di Danilo Cataldi: Pradè e i suoi hanno deciso infatti di non riscattare il centrocampista romano nonostante i soli 4 milioni necessari. Troppe le incognite fisiche sul trentenne, che tornerà alla casa base, Lazio, da Maurizio Sarri.