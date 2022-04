D.ROSSI, Per la Viola non sarà semplice a Salerno

In vista del match fra Salernitana e Fiorentina, Delio Rossi, doppio ex della partita, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Salernosport24: "La Salernitana ora ha sicuramente una speranza in più in vista della lotta salvezza. Nicola è arrivato in un momento non semplice, ha dovuto assemblare una squadra con molti giocatori acquistati nel mercato di riparazione e questo non è facile. Da quando è arrivato sta facendo del suo meglio e in caso di salvezza compirebbe un vero e proprio miracolo sportivo."

Sul match di domenica Delio Rossi ha poi aggiunto: "I viola partono nettamente favoriti ma la Salernitana non può fare calcoli se vuol provare a raggiungere la salvezza. I granata devono provare a fare punti anche contro squadre più forti, salvo restando che determinanti saranno gli scontri diretti."

L'ex allenatore viola ha infine chiuso dicendo la sua su quanto possa incidere il fattore campo, in un Arechi che va verso il tutto esaurito: "Conosco i tifosi della Salernitana e se risponderanno come hanno sempre fatto potranno sicuramente essere un fattore importante. Sono sicuro che, dopo la vittoria di Udine, l'Arechi spingerà ancora di più la squadra. Per la Fiorentina dunque, non sarà facile fare bottino pieno a Salerno."