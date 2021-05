D'AVIRRO, Fiorentina qui per dovere verso DA13

"La Fiorentina è presente perché ha un dovere morale nei confronti di Astori e della sua famiglia. È qui per dimostrare la vicinanza ai familiari di Davide, ma non è stata parte di questo processo. Aspettiamo la sentenza e vediamo come andrà". Queste le parole di Nino D'Avirro, legale di ACF Fiorentina, ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it. L'avvocato si è presentato oggi al palazzo di Giustizia per rappresentare la società di Viale Fanti nell'attesa della sentenza. Eccolo, nella foto del nostro inviato: