FirenzeViola D'Aversa ha messo la freccia, ecco perché è un nome plausibile per il post Pioli: la sua intervista a RFV

vedi letture

La decisione sul nuovo allenatore potrebbe arrivare a breve, sono momenti di grande fermento e confronti. Se come detto da una parte si lavora alla rescissione con Pioli dall'altra si cerca il profilo giusto come nuovo tecnico della Fiorentina. In queste ore il nome più caldo, secondo quanto raccolto da FirenzeViola, è diventato quello di Roberto D'Aversa. Dalla sua parte non solo i buoni rapporti della Fiorentina con l'entourage dell'allenatore ma anche la conoscenza di alcuni elementi della rosa.

D'Aversa, nell'ultima sfortunata stagione con l'Empoli ha allenato sia Niccolò Fazzini che Mattia Viti mentre a Lecce (avventura finita male per uno scontro con un giocatore del Verona) ha avuto Marin Pongracic e Roberto Piccoli. A Parma infine ha allenato anche Simon Sohm. Non solo giocatori ma anche staff: Andrea Tarozzi è stato a lungo suo vice. Ecco come ha parlato di questi giocatori e dell'ex collaboratore a Radio FirenzeViola nell'intervista del 31 ottobre scorso (Leggi e ascolta).