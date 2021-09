D'AGOSTINO, Mi piace la Viola. Udinese tosta

Intervistato sui temi più importanti di casa Fiorentina, il doppio ex di Fiorentina e Udinese, Gaetano D’Agostino, ha parlato così: “La Fiorentina mi piace tantissimo e credo piaccia anche a Firenze. Ho visto la partita con l’Inter, ha giocato con grande intensità e ha meritato molto nel primo tempo. È normale poi che i ritmi si abbassino e allora spiccano le qualità dei giocatori più forti tecnicamente. È una Fiorentina che sia casa, sia fuori, cerca di fare la partita e ha meno paura. Italiano? Penso sia l’uomo giusto per risollevare la squadra. La sorpresa viola? Penso ci siano tanti giocatori forti, non vedo sorprese, sono tutti calciatori con partite alle spalle. Molti sono cambiati sotto l’aspetto mentale. L’Udinese? Una squadra tosta, ha un’identità e grande fisicità. Sa difendersi ed è organizzata. Sarà una partita difficile. Ottimismo su salvezza dell’Udinese? Vista la squadra di questa stagione, dico sì. Centrocampo viola? Mi piace, è ben amalgamato. Si sta rivedendo il vero Bonaventura, mentre Pulgar verticalizza di più, Duncan è un giocatore muscolare e Castrovilli lo conosciamo. In chi mi rivedo? Per caratteristiche ero un regista, ma non saprei. Il calcio è cambiato troppo. Torreira? È uno che ha ritmo e dinamismo, ha grande esperienza internazionale. Un ottimo acquisto. Cosa dovrei consigliare a Vlahovic? Si sa come va il calcio. Lui deve concentrarsi e lo vedo concentratissimo. Se quest’anno ripeterà l’annata scorsa, penso che la Fiorentina dovrà privarsene”.