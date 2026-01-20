Calciomercato CSC Flash: sondaggio per Sikou Niakaté, il punto. Richardson al Copenaghen

Torna l'appuntamento pomeridiano con il "Chi si compra Flash", gli aggiornamenti di calciomercato riguardanti la Fiorentina.

Giovanni Fabbian in arrivo

Giovanni Fabbian è arrivato a Firenze, il centrocampista arriva in prestito con obbligo di riscatto alla salvezza con contratto fino al 2030. In cambio Sohm andrà in prestito con diritto di riscatto al Bologna.

Nome nuovo per la difesa

La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Sikou Niakaté del Porto ma i due club non hanno trovato l'accordo sulla formula: la Fiorentina voleva un semplice diritto i lusitani l'obbligo. Poi occhio sempre a Diego Leite e a Diego Coppola pur vicino al Milan in queste ore.

Sugli esterni

La Fiorentina potrebbe essere interessata ad un altro esterno, soprattutto se Fortini dovesse essere ceduto e se Parisi tornasse a fare il terzino. Attenzione dunque a Benjamin Dominguez del Bologna che tra l'altro resterebbe fuori dalla lista Uefa dei rossoblù.

In uscita

Amir Richardson al Copenaghen: andrà in Danimarca per 10 milioni di euro mentre Dzeko è sempre più vicino allo Shalke 04