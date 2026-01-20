CSC Flash, Dzeko: addio imminente. Ora priorità al difensore centrale
Nuovo appuntamento di calciomercato, con tutti gli aggiornamenti riguardo la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Dzeko se ne va.
Edin Dzeko potrebbe dare la sua risposta definitiva a minuti sulla propria uscita. Lo Schalke 04 è in vantaggio sul Paris FC. Entro questa settimana l'attaccante bosniaco se ne andrà.
Fatta per Fabbian.
Giovanni Fabbian sarà a Firenze tra stasera e domani. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni che diventa obbligo in caso di salvezza. Anche Simon Sohm partirà entro domattina per Bologna. Prestito Con diritto a 14 milioni.
Mosse in difesa.
Resta in cima alla lista Diogo Leite in quanto centrale mancino, sempre occhio anche a Diego Coppola e Radu Dragusin.
Via Richardson.
Amir Richardson è ormai in procinto di lasciare Firenze: andrà al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati