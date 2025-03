Corsa Champions, per la Gazzetta c'è anche la Fiorentina: la situazione

vedi letture

Sei squadre in sei punti, una corsa serrata per l’ultimo posto in Champions League. Con le prime tre in lotta per il titolo, resta un solo biglietto disponibile. Dal Bologna (53 punti) al Milan (47), tutte sono ancora in gioco, ma il rischio di restare fuori dall’Europa che conta è concreto. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla corsa all'Europa grossa, analizzando il momento di forma delle squadre.

Il Bologna di Italiano è in grande spolvero e, dopo il successo sulla Lazio, ha superato Juve e biancocelesti in classifica. Ora il calendario si fa duro: Napoli, Atalanta, Inter, Juve, Milan e Fiorentina diranno se i rossoblù sono davvero da Champions. Un punto sotto c’è la Juventus, che dopo la vittoria sull’Inter sembrava in ripresa. I sette gol subiti tra Atalanta e Fiorentina, però, hanno incrinato il progetto-Motta. Il calendario aiuta, ma serve ritrovare fiducia.

La Lazio dovrà dimostrare di avere ancora energie: Torino, Atalanta e il derby saranno test fondamentali. La Roma è la squadra più in forma, ma l’infortunio di Dybala e un calendario difficile complicano la corsa. Per la Gazzetta poi in corsa c'è anche la Fiorentina: dopo il tris alla Juve, può credere nel sogno Champions, ma ha lasciato troppi punti alle piccole. Il Milan, distante sei punti dal quarto posto, deve superare il tabù scontri diretti per evitare di restare fuori dall’Europa.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 punti (28 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)