Corriere Fiorentino: "Paratici non fa prigionieri: neanche Fagioli è incedibile"

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Nella Fiorentina che si appresta a iniziare l’ottava stagione della gestione Commisso, nemmeno i cosiddetti “senatori” possono considerare il proprio futuro al sicuro. La conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari darà ufficialmente il via a un nuovo corso che potrebbe tradursi in una rivoluzione profonda, senza particolari distinzioni legate all’anzianità o al peso dei singoli nello spogliatoio.

Dopo le partenze di Cristiano Biraghi e Nikola Milenković, tra i giocatori con maggiore militanza in viola restano diversi profili in bilico. Dodô, Mandragora e Ranieri attendono di capire quali saranno le strategie del mercato estivo, mentre Riccardo Sottil, rientrato dal prestito, sembra orientato verso una nuova partenza. Il fatto che nemmeno elementi considerati centrali come David De Gea e Nicolò Fagioli siano ritenuti incedibili conferma la volontà di intervenire senza preclusioni. Per Dodô, già seguito da Napoli e Roma, i segnali di un possibile addio sono concreti, mentre anche Mandragora e Ranieri restano esposti alle esigenze di un mercato in cui, prima di acquistare, la Fiorentina potrebbe essere chiamata a fare cassa.