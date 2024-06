CORRENT A RFV, Kean, le bischerate sono il passato

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Corrent, collaboratore tecnico della Salernitana con un passato all'Hellas Verona (dove nella stagione 2017/18 ha avuto alle sue dipendenze Moise Kean) è intervenuto oggi alla trasmissione "Chi si compra" in diretta su Radio FirenzeViola, per parlare del classe 2000: "Quando l'ho avuto all'Hellas, Moise era alle sue prime esperienze tra i professionisti ma risultò comunque un'arma importante. Purtroppo durante la sua carriera non ha mai fatto il salto di qualità che tutti si aspettavano, anche se ha frequentato piazze molto difficili in cui era difficile essere protagonisti. A Firenze, che è una città di prima fascia, penso possa rilanciarsi".

Troppe aspettative sul ragazzo possono aver giocato un brutto scherzo?

"Moise ha frequentato spogliatoi importanti e la competizione non è stata mai facile, anche se credo che quando ha avuto il suo spazio ha dimostrato tutto il suo valore. Quando ti mettono certe etichette è difficile toglierle, poi: magari qualche "bischerata" l'ha fatta ma lui resta un ragazzo serio, anche se magari non ha il carattere di un "tranquillone". Palladino però troverà la chiave per farlo rendere al meglio".

Sotto l'aspetto delle caratteristiche tecniche, come lo descriverebbe?

"Kean è esploso muscolarmente tra l'anno a Verona e quello alla Juve. Per me è un attaccante che può giocare sia come punta singola che in coppia. Non ce lo vedo a fare l'esterno. Ha tiro, senso del gol e vede bene la porta. E' un classico attaccante da zona centrale".