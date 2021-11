CORR.SPORT-STADIO, Viola nel G7 oppure no?

La Fiorentina ha il doppio dei punti dell'anno scorso, sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio che scrive anche come a questo punto per la squadra di Italiano resti da capire se l'obiettivo è l'Europa oppure no. Contro la Juventus sarà una bella prova del fuoco, perché solo nel dicembre 2015 la Fiorentina poteva guardare i bianconeri dall'alto al basso e perché è l'occasione per entrare definitivamente nel G7 della Serie A. Per continuare a crescere come vuole Italiano, si passa da partite come quella di Torino.