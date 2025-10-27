Cori contro società e squadra: per La Nazione la pazienza della Fiesole è finita

vedi letture

La pazienza dei tifosi viola è ormai finita. Il gol di Kean, che ha evitato alla Fiorentina la quarta sconfitta consecutiva al Franchi e fissato il 2-2 con il Bologna, non ha placato la contestazione esplosa dagli spalti. Cori durissimi contro squadra, allenatore e società hanno accompagnato la partita, riflettendo la delusione per una stagione complicata e piena di tensioni. “Se andiamo in B vi facciamo un c… così” e “solo per la maglia” sono stati i messaggi più significativi della curva Fiesole, che chiede impegno e risultati.

Dopo il raddoppio del Bologna, sono arrivati i primi segni di distacco da Pioli, ormai sempre più in discussione dopo soli 4 punti in 8 partite. Anche il direttore sportivo Pradè è stato contestato, con lo slogan “Società inesistente” gridato a fine gara. L’ambiente fiorentino è dunque in piena ebollizione, con tifosi sempre più esasperati e fiducia ai minimi storici. Lo scrive questa mattina La Nazione.