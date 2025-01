CONVOCATI, Out Cataldi. Prima volta per Folorunsho

FirenzeViola.it

Per l’appuntamento di domani in casa del Monza, match in programma alle 20:45, Palladino ha sciolto ogni dubbio diramando le convocazioni ufficiali. Tra le assenze, oltre a quella ormai scontata di Biraghi, pesa quella preannunciata di Cataldi. Tra i nuovi "arruolati", il tecnico, grande ex a Monza, porta con sé immediatamente Folorunsho.

Ecco la lista completa resa nota sul canale ufficiale X della Fiorentina: