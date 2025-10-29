Contro l'Inter per Pioli come un derby, in caso di non vittoria il peggior avvio della storia viola

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra su Stefano Pioli e le sue emozioni di tornare a San Siro per la seconda volta nel giro di dieci giorni. Se due domeniche fa incontrò il suo Milan, questa sera affronterà l'Inter in un derby del tutto personale. L'ultima volta che il tecnico parmense ha affrontato i nerazzurri è stato in un derby del 2024, vinto dalla formazione di Inzaghi, che ha cucito ufficialmente lo scudetto della seconda stella sul petto dei nerazzurri. Oggi Pioli però allena la Fiorentina e arriva alla Scala del Calcio con ben altri pensieri per la testa, ovvero come rilanciare una squadra gigliata penultima in classifica e ancora a secco di vittorie in campionato.

Tra l'altro, in caso di mancata vittoria si tratterebbe della peggior partenza nella storia della Fiorentina. I viola batterebbero anche la sciagurata annata 1977-1978 quando i gigliati di Mazzone dopo quattro punti nelle prime otto giornate vinsero al Dall'Ara contro il Bologna alla nona giornata. Altri tempi, altro calcio. Il presente racconta di una sfida che, precedenti e statistiche alla mano, è complicatissima per la Fiorentina. Pioli proverà a rilanciare la Fiorentina e magari nel farlo un po' di determinazione e voglia di rivalsa gli verrà anche dai ricordi di quel derby di aprile del 2024, quando i gol di Acerbi e Thuram regalarono il 20° scudetto all'Inter.