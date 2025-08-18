Continua la ricerca del vice Kean, per Piccoli e Ioannidis si punta al prestito con obbligo

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina sottolineando come i viola abbiano in mente due colpi per completare la rosa di Stefano Pioli: un vice Kean e un sostituto di Dodo. Questi sono i due obiettivi principali di Pradè e Goretti per gli ultimi 12 giorni di mercato, poi in caso di uscite, soprattutto a centrocampo, potrebbe addirittura essercene un terzo.

Partendo dal centravanti, questo nelle idee di Pioli deve essere un alter ego di Moise Kean, abile ad attaccare la profondità e forte fisicamente. Tra i profili attenzionati c'è sempre Shpendi del Cesena ma in cima alla lista ci sono Piccoli e Ioannidis. Le richieste, rispettivamente di Cagliari e Panathinaikos, però sono alte. I sardi valutano il classe 2001 non meno di 28-30 milioni mentre i greci per il 25enne ellenico chiedono 22-25 milioni. Cifre troppo alte per i viola che stanno cercando altre soluzioni ma che fino all'ultimo proveranno a trovare un accordo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Capitolo esterno destro. La Fiorentina aveva deciso di puntare sul classe 2006 Fortini come vice Dodo ma queste settimane estive di preparazione hanno lasciato dei dubbi a Pioli e alla dirigenza gigliata. L'ex Juve Stabia in più ha tante richieste per andare a fare un altro anno di gavetta e i viola starebbero quindi pensando ad un nuovo profilo da accostare al brasiliano classe 1998 sulla destra. Se fino ad adesso il preferito era Zortea del Cagliari, adesso il veneto classe 1999 sta uscendo dalla lista degli obiettivi.