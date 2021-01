CONTI, A breve l'ufficialità del trasferimento al Parma

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per Andrea Conti sarebbe tutto fatto in casa Parma. Per il terzino, che pareva ad un passo dalla Fiorentina, oggi, dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento nella città ducale. La formula è quella del prestito con diritto di rsicatto, che diventerebbe obbligatorio nel caso in cui il club di Krause rimanesse in Serie A a fine stagione.