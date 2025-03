Con l'Atalanta serve la spinta del Franchi, sold out in arrivo: pochi posti rimasti

Contro l'Atalanta servirà ancora una volta la spinta del Franchi, si legge su La Nazione. I numeri del resto parlano chiaro e raccontano come la Viola tra le mura amiche sia un'autentica schiacciasassi: la squadra di Palladino è infatti la quinta formazione del campionato per rendimento casalingo (30 punti fatti, frutto di 9 vittorie, 3 pari e 3 ko), dietro solo a Inter (33), Bologna e Napoli (32) e Roma (31).

Di questo score son ben consapevoli anche i tifosi che per la gara di dopodomani sono pronti a riempire ancora una volta lo stadio, nella speranza di poter realizzare il secondo sold out consecutivo in campionato: a ieri i biglietti staccati per la sfida contro la Dea erano circa 19mila, con la Curva Ferrovia andata sold out già giovedì e buona parte dei settori dell'impianto vicini ad esaurire le disponibilità rimaste. Restano ancora pochi tagliandi in Maratona e qualche migliaio in tribuna coperta, con entrambi i parterre pressoché esauriti.