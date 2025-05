Commisso torna a Firenze a settembre. E dagli USA tuona contro la Curva

La Nazione commenta stamani le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ieri in conferenza stampa. Il collegamento con gli Stati Uniti ha permesso al patron di parlare mentre al bancone del Media Center del Viola Park sedevano Pradè e Ferrari, in chiusura ha dato appuntamento per il ritorno a Firenze a settembre.

In precedenza un'ora in cui si è fatto il bilancio di una stagione lunga, chiusa con il traguardo Conference raggiunto all'ultima giornata. Il presidente viola si è fatto sentire combattivo come sempre e a chi ha chiesto l'obiettivo per la prossima stagione ha provato ad alzare l'asticella: "Fare meglio dell'anno precedente". Capitolo contestazione. Quella della curva Fiesole non è piaciuta a Commisso che ha criticato la scelta della Curva: "Possono fare quello che vogliono ma non lo devo accettare". Un messaggio forte e chiaro.