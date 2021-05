COMMISSO/2, Mi avessero lasciato fare lo stadio...

Altre dichiarazioni del presidente Rocco Commisso dal Viola Park. Ecco le parole del patron viola riprese dai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "La politica e la stampa mi vogliono comandare. Oggi sono usciti i nomi di altri 15 allenatori, i giocatori che devono venire e andare via. Il mio compito è proteggere la mia società e i miei giocatori. Non posso dire che domani si vincerà, ma penso che la squadra fosse più forte dell’anno passato, anche se i risultati non hanno reso. A seconda di quello che accadrà a Crotone, ci sarà la possibilità di arrivare 11esimi o 12esimi. Io ho comprato la Fiorentina a un giorno dalla fine del campionato. Ora l’intenzione è fare una squadra più forte e di rimanere in modo permanente nella prima colonna della classifica, poi magari anche più in alto. Pensate se mi avessero lasciato fare quello che avevo suggerito, ora con lo stadio saremmo quasi alla fine. Io spero di finire il Viola Park presto. La Lega? Non so se le grandi squadre italiane sono in pari con i debiti, io lo sono. Se qualcuno viene favorito e lasciato andare avanti anche se è in debito, questo non è giusto".