Come giocherà la Fiorentina? Adesso c'è un sovraffollamento sugli esterni

Come giocherà la nuova Fiorentina? L'arrivo di Giovanni Fabbian, in prestito dal Bologna con obbligo di riscatto a 15 milioni in caso di salvezza, fa pensare che l'impostazione sarà comunque a quattro e che tanto delle fortune della Fiorentina dipenderanno dagli esterni. Scrive il Corriere dello Sport: proprio lì, in quella zona di campo, Vanoli dovrà trovare la quadra: perché ci sono tanti calciatori ancora in posizioni ibride e adattate, uno su tutti Fabiano Parisi, fino a qualche settimana fa esterno basso a sinistra, adesso riconvertito (con buoni risultati) ad ala offensiva a destra.

Oltre alle incognite di mercato (vedi Fortini) ci sarà poi da ritagliare un ruolo anche all'altro volto nuovo, Jack Harrison, uno che come Solomon e Albert Gudmundsson sembra poter dare il meglio partendo a sinistra. In chiusura, il punto di domanda riguarda soprattutto lui, Gud: spostato sulla fascia sta dimostrando grande spirito di sacrificio, riportarlo in posizione più centrale (da lì, anche con Fabbian, l'opzione 4-2-3-1) potrebbe permettergli di ritrovare anche il feeling con la porta.