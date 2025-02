Come funzionerà Fiorentina-Inter: si riprende con la rimessa laterale al 17'

vedi letture

Sarà una partita molto particolare quella che Fiorentina e Inter giocheranno domani sera all'Artemio Franchi di Firenze. Sessantasette giorni dopo l'interruzione del match valevole per la 14^ giornata sul punteggio di 0-0 a causa del malore occorso al centrocampista viola Edoardo Bove, si ripartirà proprio dal momento in cui i giocatori si accorsero di quello che stava accadendo e per questo chiamarono a gran voce i soccorsi.

Si inizia dal 17' con la rimessa laterale per la Fiorentina

Concretamente, la Lega Serie A ha spiegato che il rituale di entrata in campo resta lo stesso che per ogni normale partita con l'ingresso in campo delle due squadre titolari, l'inno della Serie A, il saluto e le foto di rito. Poi, la "ripresa della gara dalla situazione di gioco al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara", quindi dal minuto numero 17, visto che la partita era stata interrotta al minuto 16:02. Darà il "calcio d'inizio" una rimessa laterale in favore della Fiorentina sulla fascia sinistra, frutto del pallone che Dumfries non è riuscito a tenere in campo prima dell'assist a Lautaro Martinez che aveva peraltro anche messo in rete.

La situazione disponibili e diffidati

Il difficile arriva nel capire chi sarà disponibile per la gara e come funziona con il giudice sportivo. Ne ha parlato anche Raffaele Palladino ieri in conferenza stampa ("Saremo pochissimi, ovvero 14 per l'esattezza con due giocatori che contiamo di recuperare"), la difficoltà soprattutto per la Fiorentina sta nel fatto che potranno essere schierati soltanto giocatori presenti nella lista Serie A delle rispettive squadre il 1° dicembre. Niente Zaniolo, niente Fagioli ma anche niente Folorunsho dunque, per una Fiorentina che sarà in piena emergenza viste anche le condizioni di Cataldi e Adli. Compito decisamente più semplice per l'Inter che nel mercato non ha praticamente fatto operazioni.

Nei 16 minuti giocati non c'erano stati né cambi, né provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro. Sia Dumfries che Comuzzo erano diffidati (e sono stati ammoniti) nell'ultimo weekend di campionato, rispettivamente nel derby contro il Milan e contro il Genoa, ma trattandosi di una prosecuzione, le squalifiche non varranno per la partita di domani. Entrambi però salteranno Inter-Fiorentina, la gara di ritorno valida per la 24^ giornata del campionato, in programma lunedì 10 febbraio. I giocatori attualmente diffidati (cioè Bastoni per l'Inter più Gosens e Mandragora per la Fiorentina) in caso di ammonizione salteranno sempre Inter-Fiorentina di lunedì.