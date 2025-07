FirenzeViola Come è cambiata la Fiorentina. Il confronto con la prima formazione di Palladino

Come è cambiata la Fiorentina in poco più di 365 giorni. Era il 14 luglio e non il 20 come oggi, ma andare a ripescare le scelte di Raffaele Palladino nella prima uscita stagionale contro la Primavera paragonandole alle scelte prese da Pioli in vista di questa sera, sembra passata un'era geologica. Dal portiere - un anno fa iniziava Christensen, oggi De Gea - al reparto d'attacco - siamo passati da Sottil, Brekalo, Kouame a Gudmundsson, Dzeko e Kean - c'è stata una vera e propria rivoluzione in casa Fiorentina nell'anno passato. Questo il confronto tra i due undici titolari, con solo 3 giocatori confermati: Ranieri, Mandragora e Dodo.

Fiorentina (2024): Christensen; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Bianco, Parisi; Sottil, Brekalo; Kouame.

Fiorentina (2025): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens, Gudmundsson; Dzeko, Kean.