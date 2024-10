COLPANI, Dovevo entrare in forma. La Nazionale...

Insieme a Raffaele Palladino nella conferenza stampa pre partita di Conference di domani contro il San Gallo, c'è Andrea Colpani. Queste le parole del calciatore: "Sono molto contento per essermi sbloccato e di essere tolto un po di "polvere" a livello realizzativo. Affrontiamo una squadra forte, davanti hanno molta qualità. Ci aspettiamo una gara difficile e dobbiamo essere bravi come lo siamo stati a Lecce. Dobbiamo fare bene sotto l'aspetto dell'atteggiamento e sono sicuro che faremo una grande partita".

Come avete preso l'infortunio di Gudmundsson? "Ci dispiace molto perderlo. Per noi è un giocatore importantissimo, lo aspettiamo e speriamo rientri il più presto possibile".

Come è stato il salto da Monza a Firenze? "Non penso sia stata una questione di salto. Ma solo una questione di forma fisica, sono entrato in condizione giocando avendo iniziato il ritiro in ritardo. E' stata anche una questione di abitudini e di adattamento ai nuovi compagni dopo 4 anni di Monza. Sto entrando in condizione col tempo anche negli schemi di gioco".

Sei uno dei giocatori che tira di più in Serie A... "Adesso sto bene fisicamente, per quanto riguarda la statistica penso che sia una mia caratteristica. Quando arrivo negli ultimi metri mi piace provare il tiro. Poi a volte devo fare la scelta giusta ed essere magari più incisivo. Il tiro in porta è una mia qualità, quando calcio cerco sempre di metterci la decisione migliore per fare gol. Per fare gol bisogna tirare in porta, quando ho la possibilità non esito".

Adesso c'è una sinergia migliore anche con i compagni... "Il mister quando è arrivato qua a Firenze ha chiesto al gruppo di mettere in pratica le sue idee. All'inizio si fa un po' più di fatica, però io sapevo già cosa voleva da me. Sto cercando di aiutare i compagni che stanno trovando fatica in questo senso".

Che obiettivi personali hai? "Io penso sempre a migliorare l'anno precedente, senza fasciarmi la testa. Penso prima sempre alla prestazione e ad aiutare la squadra. La Nazionale? La chiamata arriva in base a quello che faccio con la Fiorentina. Io penso alla Fiorentina e a fare il meglio qua, poi ben venga se arriva una chiamata".