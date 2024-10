CLASSIFICA, Fiorentina quinta a quota 13 punti

FirenzeViola.it

Con la vittoria dell'Inter sul campo della Roma si chiude la domenica di Serie A. Una giornata che ha visto la Fiorentina fare un grande salto in avanti in classifica grazie al successo per 6-0 sul campo del Lecce. I viola dopo otto giornate sono quinti a quota 13. Insieme alla formazione di Palladino con 13 punti ance Atalanta, Lazio e Udinese. In vetta Inter e Juventus, riuspettivamente con 17 e 16 punti, rimangono in scia della capolista Napoli, mentre il Milan segue a quota 14. In coda alla graduatoria ci sono Monza, che domani afftronterà il Verona, e Venezia con 4 punti. In zona retrocessione anche il Lecce fermo a quota 5. Domani si chiuderà l'ottava giornata con il monday night di Serie A tra Verona e Monza. Di seguito la classifica aggioranta:

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Milan 14

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11

Roma 10*

Empoli 10

Verona 9*

Bologna 9

Como 9

Cagliari 9

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Monza 4*

Venezia 4