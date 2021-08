CINQUINI, Viola matura. Berardi un vero colpo

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato dei principali temi di attualità in casa viola. Ecco le sue parole: “Nessuno mette in dubbio che Italiano sia un tecnico bravo e preparato e già a Roma ha fatto vedere di aver messo in campo una Fiorentina organizzata. L’espulsione del portiere ha complicato tutto e l’avversario era di tutto rispetto ma, nonostante il ko, i viola hanno tenuto in campo in modo dignitoso. Odriozola? Se il Real Madrid ha fatto un investimento per prenderlo un motivo ci sarà… spesso i giocatori abituati a grandi club che però hanno avuto qualche difficolta quando vanno in squadre di minor blasone spesso riescono a fare ottime stagioni. La formula del prestito secco? Accontentiamoci: speriamo che il giocatore torni al livello della Real Sociedad e che permetta ai viola di non fare un campionato come quello delle ultime stagioni. L’esterno d’attacco? Prendere Berardi sarebbe un colpo davvero importante, adesso è maturato ed è pronto per una grande piazza: porta gol e porta assist”.