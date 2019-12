CIES, Viola nella Top10 tra i club con più stranieri

Interessante statistica rivelata dal Cies, Centro Internazionale di Studi dello Sport, sulla percentuale di utilizzo di calciatori stranieri in questa decade. L'analisi comprende i migliori 5 campionati d'Europa e vede la Fiorentina al nono posto con il 67,6% di calciatori non italiani impiegati. Le altre italiane sono l'Inter, al 2° posto, oltre ad Udinese, Napoli, Lazio e Roma che occupano le posizioni che vanno dalla quinta alla ottava. Presenti infine anche il Genoa ed il Milan che sono rispettivamente ventesimi e ventitreesimi in questa classifica.

La Roma è la squadra che invece ha schierato il maggior numero di giocatori di nazionalità diverse, ben 37. Nessuno in Europa come i giallorossi. Secondo posto per il Genoa con 36 nazioni differenti. La Fiorentina si posiziona invece al sesto posto con 32, poi Udinese 31, Inter 30, Lazio 28, Juventus e Milan 27, Napoli 26.