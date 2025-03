"Ci siamo ancora fatti male da soli", questa l'apertura de La Nazione

"L'autolesionismo della Fiorentina non ha limiti e timbra senza pietà il ko in Conference. Vince il Panathinaikos una partita che i viola hanno avuto in pugno solo per una mezz'ora. Risultato che pesa come un macigno in chiave qualificazione ai quarti da conquistare giovedì prossimo al Franchi". Si apre così l'articolo di commento del match dello stadio Spyros Louis de La Nazione oggi in edicola. Serata che si fa subito in salita con la rete segnata dopo 5 minuti da Swiderski che, ben servito da Maksimovic (su cui Comuzzo esce con colpevole ritardo), punisce un Terracciano non esente da colpe. Al 19' poi l'estremo difensore campano non trattiene un tiro dalla distanza di Djuricic permettendo a Maksimovic di firmare il raddoppio.

E' la scintilla, la Fiorentina si sblocca e pareggia in tre minuti, prima con Beltran e poi con Fagioli. Un primo tempo folle che si chiude addirittura con il Var che annulla per fuorigioco la rete del sorpasso gigliato con Moreno. Nella ripresa la Fiorentina parte ancora una volta male, la squadra è chiusa nella sua metà campo e si lascia aggredire dal Panathinaikos che trova così il terzo gol con Tete. Un secondo tempo in cui i viola non riescono non riescono ad esprimersi e solo Terracciano e il palo evitano il quarto gol dei greci.