Chelsea, Betis e Rapid avanti, manca solo una gara: tutte le qualificate ai quarti di Conference

vedi letture

La Fiorentina è una delle otto regine della Conference League. Dopo aver ribaltato il Panathinaikos, la squadra di Palladino accede ai quarti di finale del torneo, dove troverà il Celje che ha avuto la meglio sul Lugano ai calci di rigore, dopo una partita pazzesca finita 5-4. A far compagnia a viola e sloveni, ci sono anche Djurgarden, Rapid Vienna, Jagiellonia, Chelsea e Betis Siviglia (è ai supplementari la gara tra Legia Varsavia e Molde). Di seguito i tabellini:

Conference League, il ritorno degli ottavi di finale

Chelsea - Copenaghen 1-0: 55' Dewsbury-Hall

Fiorentina - Panathinaikos 3-1: 12' Mandragora (F), 24' Gudmundsson (F), 75' Kean (F), 81' rig. Ioannidis (P)

Guimaraes - Betis 0-4: 5' e 20' Bakambu, 58' Antony, 81' Isco

Legia - Molde 1-0: 38' Morishita

Rapid - Borac Banja Luka 2-1: 66' Ogrinec (B), 70' Beljo (R), 96' Schaub

Lugano - Celje 5-4 (6-7 d.c.r.): 21' Belhadj (L), 40' Seslar (C), 42' e 80' Koutsias (L), 44' dos Santos (L), 68' Svetlin (C), 90'+5 rig. Kucys (C), 97' Nieto, 118' Doumbia

Cercle Bruges - Jagiellonia 2-0: 8' van der Bruggen, 50' Felipe Augusto

Djurgarden - Pafos 3-0: 35' Fallenius, 69' Stensson, 86' Nguen