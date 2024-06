CENTROCAMPO, Brescianini e non solo. Tutti i nomi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, Palladino per plasmare la sua Fiorentina vuole partire dal centrocampo. Un reparto che tra fine prestiti e giocatori in scadenza verrà quasi sicuramente rivoluzionato dalla dirigenza viola. Questa stagione con i vari Arthur, Maxime Lopez, Bonaventura, Duncan e Barak la mediana è stata sicuramente più di palleggio che di interdizione e intensità(non a caso i gigliati sono la squadra che ha corso meno in Serie A insieme all'Udinese). Palladino invece vorrebbe una mediana più dinamica e allora ecco come potrebbero arrivare in questo senso due, se non addirittura tre, nuovi innesti.

Il primo nome è quello di Marco Brescianini. Alla Fiorentina il centrocampista del Frosinone piace, ma i gialloblu hanno fissato il prezzo a 12 milioni, cifra ritenuta troppo alta(di 2-3 milioni) dai viola. Dal Monza potrebbe arrivare invece Warren Bondo. Il giovane(classe 2003) incontrista francese piace molto a Palladino, che infatti l'ha lanciato l'anno scorso, ma ha mercato anche all'estero. Altro pupillo del tecnico campano è Andrea Colpani, anche su di lui potrebbe scatenarsi un'asta. Se il sogno estivo potrebbe avere il nome di Nicolò Rovella, la strada facile da percorrere potrebbe essere quella che porta ai centrocampisti del Sassuolo. Due i nomi in particolare che i dirigenti gigliati potrebbero chiedere a Carnevali, Daniel Boloca e Kristian Thorstvedt.

Riguardo all'attaccante il nome caldo è quello di Retegui. Il prezzo fissato dal Genoa è di 20 milioni di Euro. La Fiorentina ancora non ha presentato un'offerta formale ma presto dovrebbe farlo, anche per evitare un suo possibile exploit all'Europeo. In settimana potrebbero esserci i primi contatti per regalare la prima punta a Palladino.