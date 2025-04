Celje-Fiorentina 1-2, anche Dodo squalificato al ritorno: un giallo pesante

Altro giallo pesantissimo per la Fiorentina che avrà ben tre squalificati nella gara di ritorno: anche Dodo, che era diffidato, è stato ammonito per aver scalciato un pallone e dunque salterà la sfida di ritorno al Franchi. Dunque settimana prossima la Viola dovrà completamente inventarsi il titolare della fascia destra (saranno out anche Moreno e Zaniolo).