Celje-Fiorentina 0-2, fa tutto Mandragora: si procura il rigore e lo trasforma

Al 62’ la Fiorentina trova il gol del raddoppio grazie a Rolando Mandragora, che su calcio di rigore batte Silva per la seconda volta in partita con una botta in diagonale imparabile. Ed era stato il numero 8 a guadagnarsi il penalty in virtù di un pestone ricevuto dal capitano del Celje Karnicnik che l’arbitro della sfida ha assegnato dopo revisione al Var. Quello che conta, però, è il punteggio: 0-2.