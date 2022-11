CECCONI A RFV, Ostica la Salernitana. Con il Milan...

Luca Cecconi, ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina e Bologna, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.it. Queste le sue parole: "La Sampdoria non era un grande avversario, così come, in parte, le ultime avversarie incrociate. La Fiorentina però si è ritrovata e compattata. Adesso ci sarebbe da fare un salto sotto il punto di vista del gioco".

Sulle prossime due partite contro Salernitana e Milan?

"La Salernitana è una squadra di valore, ostica da affrontare. Con il Milan la Fiorentina se la può giocare".

Sotto il punto di vista della concentrazione?

"Sicuramente ci sono state partite no, una su tutte contro il Basaksehir in Turchia. Poi pian piano la Fiorentina ha ritrovato un po' di concentrazione. La Viola fa un gioco prettamente offensivo, e quando quest'ultimo funziona va tutto alla grande, è un calcio bello ma che non permette errori o cali di concentrazione".

Come giudica la prossima sosta per i Mondiali?

"Quando ci sono queste lunghe soste, molti, quelli che stanno andando bene, la vedono come uno svantaggio, altri che vanno male la trovano come un'ancora di salvezza. Per chi è in una via di mezzo, come la Fiorentina, è difficile da capirlo".

In vista del mercato di gennaio?

"In tutti i ruoli si potrebbero trovare giocatori migliori, ma bisogna vedere le disponibilità della società. Forse in difesa migliorerei qualcosa, servirebbe quel giocatore adatto alla causa e che possa rafforzare il reparto".