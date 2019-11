CASTROVILLI, Napoli e Roma lo corteggiano

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Gaetano Castrovilli, almeno secondo l'indiscrezione riportata da Kiss Kiss Radio e più in particolare dal conduttore Valter De Maggio: "C'è un calciatore che piace tantissimo al Napoli, riscontrando il piacere di Ancelotti, Giuntoli e De Laurentiis, Castrovilli della Fiorentina. Per la dirigenza partenopea è una sorta di priorità per il mercato ma sarà difficile strapparlo alla società viola". Secondo Il Romanista però ribadisce che anche la Roma pensa al centrocampista di Montella. E per alleggerire il cartellino che sta lievitando per l'interesse dei tanti club e la convocazione in nazionale, la Roma sarebbe disposta a mettere sul piatto il giovane Alessio Riccardi.