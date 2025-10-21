Cassano: "Rocchi una vergogna. Abisso dovrebbe essere fermato per 3 mesi"

Antonio Cassano, ex attaccante e oggi opinionista, ha commentato durante la live su Twitch di Lele Adani "Viva el futbol" il rigore di domenica in Milan-Fiorentina che ha decretato il ko dei viola al Meazza: "Io continuo a dire da tempo che Rocchi si deve dimettere perché o è scarso o è in malafede. Marinelli aveva deciso bene su Gimenez, non fischiando il rigore. Invece Abisso, genio della lampada, lo ha richiamato al Var mettendogli una patata bollente in mano e gli ha fatto venire il dubbio. Se tu non lo avessi chiamato, non lo avresti indotto in errore. E' una vergogna.

Abisso dovrebbe andarsene dai co***i per tre mesi ma anche Rocchi dovrebbe vergognarsi, fa fare una figuraccia a tutto il calcio italiano. Un punto in più alla Fiorentina, che ora è in difficoltà, avrebbe fatto la differenza. Quello che è successo domenica è stato scandaloso: Gimenez è un bravo ragazzo ma si è comportato male. Io avrei espulso il messicano al Var".