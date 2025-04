"Capolavoro Mandragora. Viola attaccata all'Europa", così il Corriere dello Sport

Il derby toscano si colora di viola e la Fiorentina interrompe la serie positiva dell'Empoli che negli ultimi cinque confronti diretti aveva ottenuto quattro pareggi e un successo. Un risultato che provoca una rinnovata soddisfazione per la squadra di Palladino, che resta lassù a lottare per un posto che conta". Questa l'apertura dell'articolo che analizza Fiorentina-Empoli 2-1 del Corriere dello Sport-Stadio.

Un derby dell'Arno piuttosto bruttino dal punto di vista dello spettacolo, una partita che contava tanto per le due squadre e si è visto. Brava la Fiorentina ad indirizzare la gara nel primo tempo con le reti di Adli, dopo un bello scambio tra Beltran e Gudmundsson, e Mandragora, rovesciata da figurine su assist del francese. Se all'intervallo i viola sembravano avere la partita in mano, l'Empoli non era mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di De Gea, la ripresa si apre con il gol di Fazzini che ridà speranza agli azzurri. Nel finale la formazione di D'Aversa prova a trovare il pareggio ma il tiro da fuori area di Kovalenko trova la pronta opposizione di De Gea. Finisce 2-1 per la Fiorentina che da continuità alla vittoria di Cagliari, resta attaccata al treno europeo e si proietta al meglio verso le due sfide contro Real Betis in coppa e Roma in campionato.