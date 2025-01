CALAMAI, Mercato risponda alle idee di Palladino

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio: “Nell’editoriale di giovedì scorso su FirenzeViola scrissi che era l'ora di far giocare Beltran e Gudmundsson con Kean e tre centrocampisti. Non era una riflessione fatta da uno che ha la presunzione di intendersene di calcio, ma un invito al buon senso, calcolando le assenze, soprattutto quella di Cataldi, la necessità di compattare la squadra e la sensazione che fosse arrivato anche proprio il momento di mettere insieme Gudmundsson, che era in evidente crescita, e Beltran che rappresenta una garanzia anche dal punto di vista tattico.

Ora la riflessione non è più rivolta a Palladino, ma alla società: se questa è la nuova idea per la nuova Fiorentina, anche il mercato dovrà adeguarsi a questa idea tattica. Credo che ci sia sempre meno necessità, ad esempio, di andare a investire tanti milioni in un esterno d’attacco".