CALAMAI, Maledizione Gud. Ma ora coraggio Beltran

Nell'odierno Caffè Nero Bollente in diretta come ogni mattina su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così: "Perdere in questo momento della stagione Gudmundsson è una maledizione. Il tecnico ha detto che ci sono molte opzioni per sostituire l'attaccante: centrocampisti offensivi come Adli o Bove, oppure Kouame e naturalmente Beltran. Il Vikingo ha la sua grande opportunità di prendersi la Fiorentina. Un ciclo di partite nel suo ruolo e le prodezze fatte a Lecce ci fanno pensare che ha la testa giusta e che può essere un giocatore importante anche in Italia. E allora coraggio Beltran, comincia a non farci rimpiangere Gudmundsson".

