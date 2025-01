CALAMAI, Gud, che notizia: ora si senta un numero 1

FirenzeViola.it

Luca Calamai è intervenuto stamani su Radio Firenzeviola per il quotidiano "Caffè nero bollente" e ha detto la sua sulla situazione legata a Gudmundsson: "Ieri c'è stata la buona notizia che l'islandese dopo il problema alla caviglia è tornato ad allenarsi e abbiamo visto una faccia serena di un calciatore che è tornato a calciare il pallone. Il Gudmundsson atleta è guarito, ora c'è bisogno di guarire il Gudmundsson uomo che vive un momento di difficoltà e non riesce a dare quello che vorrebbe alla Fiorentina. E c'è un solo modo: farlo sentire un numero uno come Kean e De Gea, non metterlo in discussione, per dargli la solidità psicologica di cui ha bisogno. Caro Palladino, tocca a te scendere in campo se anche te come noi sei convinto che il vero salto di qualità lo può far fare solo Gudmundsson".

QUI SOTTO L'INTERVENTO: